Newcomer aus Heilbronn: LUCIDRAE

Das Quartett ist jetzt mit dem neuen Stück 'Therapy' präsent. LUCIDRAE veröffentlicht damit das allererste Livevideo. Weitere Stücke sind bereits sehr gut produziert auf der Plattform und auf den Web-Präsenzen der Band zu finden.

Hier kann man die Heilbronner demnächst live sehen.

18.04.2026 Leonberg - Beatbaracke

08.05.2026 - Duisburg - Parkhaus Meiderich

14. 05.2026 Wien · Replugged Vienna  LIVE MUSIC - GALLERY

15.05.2026 Leipzig · TV-Club Leipzig

22.05.2026 Münster · Triptychon

25.05.2026 Hannover- Subkultur

12.12.2026 Regensburg - Alte Mälzerei