Newcomer aus Heilbronn: LUCIDRAE
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Das Quartett ist jetzt mit dem neuen Stück 'Therapy' präsent. LUCIDRAE veröffentlicht damit das allererste Livevideo. Weitere Stücke sind bereits sehr gut produziert auf der Plattform und auf den Web-Präsenzen der Band zu finden.
Hier kann man die Heilbronner demnächst live sehen.
18.04.2026 Leonberg - Beatbaracke
08.05.2026 - Duisburg - Parkhaus Meiderich
14. 05.2026 Wien · Replugged Vienna LIVE MUSIC - GALLERY
15.05.2026 Leipzig · TV-Club Leipzig
22.05.2026 Münster · Triptychon
25.05.2026 Hannover- Subkultur
12.12.2026 Regensburg - Alte Mälzerei
- Quelle:
- LUCIDRAE
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- lucidrae alternative metal heilbronn tour 2026 powermetalde
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