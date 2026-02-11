Neuigkeiten zu "The Hard Circle 2026"
THE HARD CIRCLE, das Metal Event des Jahres, geht 2026 in die nächste Runde. Heute gibt es gleich zwei News zu vermelden. Mit dem STORM OUT FESTIVAL in Lichtenfels ist ein viertes Festival dazu gekommen, über welches sich nicht nur die Metalfans in Franken freuen können.
Auch der erste Top Act steht fest: W.A.S.P.
Hier die Festivaldaten:
Freitag, 04.12.2026
Storm Out Festival Lichtenfels / Stadthalle
Präsentiert von RADIO BOB!
Samstag, 05.12.2026
Pott Out Festival Bochum / Ruhrcongress
Präsentiert von RADIO BOB!
Freitag, 11.12.2026
Rock Out Festival Augsburg / Schwabenhalle
Präsentiert von Rock Antenne
Und zum krönenden Abschluss startet am Samstag, 12. Dezember das bereits 17. Knock Out Festival in der
Schwarzwaldhalle in Karlsruhe.
Samstag, 12.12.2026
Knock Out Festival Karlsruhe / Schwarzwaldhalle
Präsentiert von RADIO BOB!
