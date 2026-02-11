Neuigkeiten zu

THE HARD CIRCLE, das Metal Event des Jahres, geht 2026 in die nächste Runde. Heute gibt es gleich zwei News zu vermelden. Mit dem STORM OUT FESTIVAL in Lichtenfels ist ein viertes Festival dazu gekommen, über welches sich nicht nur die Metalfans in Franken freuen können.



Auch der erste Top Act steht fest: W.A.S.P.



Hier die Festivaldaten:



Freitag, 04.12.2026

Storm Out Festival  Lichtenfels / Stadthalle

Präsentiert von RADIO BOB!

Tickets & Infos findet ihr hier.



Samstag, 05.12.2026

Pott Out Festival  Bochum / Ruhrcongress

Präsentiert von RADIO BOB!

Tickets & Infos findet ihr hier.



Freitag, 11.12.2026

Rock Out Festival  Augsburg / Schwabenhalle

Präsentiert von Rock Antenne

Tickets & Infos findet ihr hier.



Und zum krönenden Abschluss startet am Samstag, 12. Dezember das bereits 17. Knock Out Festival in der

Schwarzwaldhalle in Karlsruhe.

Samstag, 12.12.2026

Knock Out Festival  Karlsruhe / Schwarzwaldhalle

Präsentiert von RADIO BOB!

Tickets & Infos findet ihr hier.



Tickets wie immer an allen bekannten Vorverkaufsstellen und via The Hard Circle.

Präsentiert von Rock Hard, Rocks, Musix und powermetal.de