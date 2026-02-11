CRYPTIC SHIFT mit neuer Single
Kommentieren
11.02.2026 | 16:49
Nach dem ersten Appetizer 'Hexagonal Eyes' präsentiert CRYPTIC SHIFT die Single 'Cryogenically Frozen', des für den 27.02.2026 angekündigten Albums "Overspace & Supertime". Zu finden ist der Clip auf dem YouTube-Kanal von Metal Blade Records.
Nach dem ersten Appetizer 'Hexagonal Eyes' präsentiert CRYPTIC SHIFT die Single 'Cryogenically Frozen', des für den 27.02.2026 angekündigten Albums "Overspace & Supertime". Zu finden ist der Clip auf dem YouTube-Kanal von Metal Blade Records.
"Overspace & Supertime" Trackliste:
01. Cryogenically Frozen
02. Stratocumulus Evergaol
03. Hyperspace Topography
04. Hexagonal Eyes (Diverity Trepaphymphasyzm)
05. Overspace & Supertime
Cryptic Shift - Cryogenically Frozen (Official)
https://www.youtube.com/watch?v=7ddLanl3ozs
- Quelle:
- Metal Blade Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- cryptic shift overspace supertime cryogenically frozen
0 Kommentare