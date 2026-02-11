DAMNATIO AD BESTIAS gibt sein Debüt

Die Death-Metal-Band DAMNATIO AD BESTIAS hat für den 20.03.2026 sein Debütalbum "Martyr Incipit" angekündigt. Unterstützt wird die Truppe dabei vom Label Witches Brew, auf dessen Bandcampseite die neue Platte bereits vorbestellt werden kann.







"Martyr Incipit" Trackliste:





01. Sbominations Of The One God

02. Mass Apostasy

03. BloodFeast

04. Gardens Of Decadence

05. Punished Into Submission

06. The Beheading

Quelle: Witches Brew Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: witches brew martyr incipit