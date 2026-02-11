DAMNATIO AD BESTIAS gibt sein Debüt
11.02.2026 | 16:55
Die Death-Metal-Band DAMNATIO AD BESTIAS hat für den 20.03.2026 sein Debütalbum "Martyr Incipit" angekündigt. Unterstützt wird die Truppe dabei vom Label Witches Brew, auf dessen Bandcampseite die neue Platte bereits vorbestellt werden kann.
"Martyr Incipit" Trackliste:
01. Sbominations Of The One God
02. Mass Apostasy
03. BloodFeast
04. Gardens Of Decadence
05. Punished Into Submission
06. The Beheading
- Quelle:
- Witches Brew Bandcamp
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- witches brew martyr incipit
