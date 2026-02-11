AEON GODS: Wiedergeboren im Licht
11.02.2026 | 13:49
Am 20. Februar 2026 erscheint via Scarlet Records das neue Album "Reborn To Light" der Band AEON GODS. Nach 'Birth Of Light' und 'Soldiers Of Re' gibt es mit dem Titeltrack 'Reborn To Light' eine weitere Auskopplung.
Reborn To Light
https://www.youtube.com/watch?v=4PXpfeCKa20
Soldiers Of Re
https://www.youtube.com/watch?v=Te--Fsaq6-w
Birth Of Light
https://www.youtube.com/watch?v=dpD6ITazOOE
