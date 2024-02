Neuigkeiten von ROBERT JON & THE WRECK

Die kalifornischen Southern-Rocker ROBERT JON & THE WRECK kündigen neues Album an. "Red Moon Rising" erscheint am 28. Juni 2024 via Bonamassas Label Journeyman Records. Ihr letztes Album "Ride Into The Light" ist erst im August 2023 erschienen.



Als erste Auskopplung gibt es den Titeltrack des Albums zu sehen und zu hören. Und im Sommer und Herbst steht auch eine Tour ins Haus.



ROBERT JON & THE WRECK - Tour 2024:



09.07.24 - Aschaffenburg - Colos-Saal

10.07.24 - Köln - Die Kantine

02.11.24 - Twistringen - Ziegeleired moon rising

03.11.24 - Bonn - Harmonie

05.11.24 - Fulda - Kreuz

06.11.24 - Berlin - Lido

08.11.24 - Isernhagen - Blues Garage

10.11.24 - Hamburg - Nochtspeicher

12.11.24 - Regensburg/ Obertraubling - Airport

13.11.24 - Oberhausen - Zentrum Altenberg

14.11.24 - Dortmund - Musiktheater Piano

15.11.24 - Ludwigshafen - Das Haus



Red Moon Rising







https://www.youtube.com/watch?v=ba-OZKNXcKM

