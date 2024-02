IN FLAMES mit digitaler Bonusversion von

Zur Feier des einjährigen Jubiläums ihres letzten Studioalbums "Foregone", das am 10. Februar 2023 via Nuclear Blast erschienen ist, haben die schwedischen Melodic-Death-Metal-Ikonen IN FLAMES heute eine digitale Bonusversion von "Foregone" auf allen Streaming-Plattformen veröffentlicht. Die Jubiläumsausgabe dieses Teils der Diskografie wird von einem alternativen Artwork begleitet und enthält mit 'Become One' einen neuen Bonustrack, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.



Hier auch noch einmal den Hinweis, dass IN FLAMES zusammen mit ARCH ENEMY und SOILWORK im Herbst auf Tor gehen:



03.10.24 UK - Glasgow – O2 Academy

04.10.24 UK - Manchester – Manchester Academy

05.10.24 UK - Birmingham - O2 Academy

06.10.24 UK - London - Eventim Apollo Hammersmith

08.10.24 FR - Paris – Olympia

09.10.24 LU - Esch-sur-Alzette – Rockhal

11.10.24 DE - Hamburg – Sporthalle

12.10.24 DE - Düsseldorf – Mitsubishi Electric Hall

13.10.24 NL - Den Bosch - Mainstage

15.10.24 CH - Zürich – The Hall

16.10.24 IT - Milan - Alcatraz

18.10.24 DE - Stuttgart – Schleyer-Halle

19.10.24 DE - Frankfurt - Jahrhunderthalle

20.10.24 DE - München – Zenith

22.10.24 AT - Wien – Gasometer

23.10.24 HU - Budapest – Barba Negra

25.10.24 CZ - Prag – Sportovni Hala Fortuna

26.10.24 DE - Dresden – Messe

27.10.24 DE - Berlin – Columbiahalle

29.10.24 NO - Oslo – Spektrum

31.10.24 SE - Malmö – Malmö Arena

01.11.24 SE - Gothenburg – Scandinavium

02.11.24 SE - Stockhom – Hovet

03.11.24 SE - Sundsvall – Nordichallen

05.11.24 FI - Helsinki – Ice Hall



Become One







https://www.youtube.com/watch?v=7P_0ndoBdY0

