Neuigkeiten von PHANTOM WINTER

Fünf Jahre nach ihrem bis dato letzten Longplayer "Into Dark Science" (2018) kündigen die süddeutschen Doom/Sludge/Finsternis-Monster PHANTOM WINTER ein neues Album an.



Das Album "Her Cold Materials" (der Name wurde vom Romanzyklus "His Dark Materials" von Philip Pullman, in dem eine Teenagerin zu sich selbst finden und ihre Welt retten muss, abgeleitet) ist ein Coming-of-Age-Folk-Horror-Tale einer heranwachsenden Frau. "Her Cold Materials" wird am 27. Oktober 2023 via This Charming Man Records veröffentlicht.



Einen Vorgeschmack auf das Album gibt es mit einem Lyrikvideo zum Stück 'Flamethrowers'.



Flamethrowers







https://www.youtube.com/watch?v=naSXVSPYe5I

