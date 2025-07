Neuigkeiten von MAMMOTH

Songwriter, Sänger, Multi-Instrumentalist und Produzent Wolfgang Van Halen kündigt heute das dritte Album seiner Band MAMMOTH an: "The End" wird am 24. Oktober 2025 via BMG erscheinen.



Nach dem bereits im Mai vorab veröffentlichten Titeltrack 'The End' gibt es heute mit 'The Spell' den zweiten Song mit dazugehörigem Video.



"The End" Trackliste:



01. One Of A Kind

02. The End

03. Same Old Song

04. The Spell

05. I Really Wanna

06. Happy

07. Better Off

08. Something New

09. Selfish

10. All In Good Time



The Spell







https://www.youtube.com/watch?v=QIP20TMlOHs



The End







https://www.youtube.com/watch?v=7w7rAEnMXDI

