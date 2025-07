Letzter Halt der Glowing Ember-Festival-Tour 2025: Nürnberg!

Am 18.07. präsentiert POWERMETAL.de den Abschluss der Glowing Ember Festivals 2025 im Nürnberger Z-Bau! Mit dabei sind:



PYROMYTE

THUNDERWINGS

RETLAND

[SOON]

SEVEN LOST HOURS

GATEWAYS

Einlass ist um 18:00, Showtime um 18:30. Karten gibt es an der Abendkasse, weitere Infos auch unter www.facebook.com/glowingemberfestivals