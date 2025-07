ASHES OF ARES geht immer weiter

Am 18. Juli 2025 erscheint über ROAR mit "New Messiahs" das neue, vierte Studioalbum des US Heavy Metal-Duos ASHES OF ARES, bestehend aus den ehemaligen ICED EARTH-Mitgliedern Matt Barlow und Freddie Vidales.



Mit 'Keep On Walkin' ' präsentiert die Band den nächsten Videoclip.



Matt Barlow kommentiert:

" 'Keep On Walkin' ' ist ein Song, den ich über das Elternsein geschrieben habe, während ich über meine Beziehung zu meinen Söhnen nachdachte. Ich wurde inspiriert, nachdem ich eines Tages spazieren gegangen bin und diesen Spaziergang als Maß für eine Lebensspanne betrachtet habe. Ich wollte die Erzählung mit den ersten Schritten meines Sohnes beginnen und enden, nachdem ich verstorben bin und sie ihren eigenen Weg weitergehen."



Keep On Walkin'







https://www.youtube.com/watch?v=Jd83zMGlIhM

Quelle: Mona Miluski, RPM-ROAR Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: ashes of ares new messiahs keep on walkin