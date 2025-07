CRADLE OF FILTH gibt Autogrammstunde in Dortmund

Die aktuelle Platte "The Screaming Of The Valkyries" hat bereits einige Monate auf dem Buckel, nun kündigen die britischen Vampir-Metaller ihr Kommen für eine Signierstunde im Dortmunder EMP-Shop an.

Bei der Autogrammstunde haben Fans vor Ort nicht nur die Gelegenheit, die Band persönlich zu treffen. Ebenfalls wird es Merchandise-Artikel und eine limitierte Menge exklusiver Vinyls geben. Wie immer ist es wohl keine schlechte Idee, frühzeitig am Start zu sein, da EMP mit einem hohen Andrang vor Ort rechnet.

Ort: EMP Store Dortmund / Potgasse 4

Datum: 15. Juli 2025

Uhrzeit: 15:00 – 16:00 Uhr