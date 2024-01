Neuigkeiten von LEGIONS OF THE NIGHT

Album Nummer drei steht in den Startlöchern! Laut Jens Faber sind die Aufnahmen für Drums, Keys, Bass und Gitarren erledigt. Jetzt ist es Zeit für Henning Basse mit seiner Arbeit zu beginnen.



Jens Faber:

"Für unser drittes Album sind wir uns ziemlich sicher, dass wir einige sehr starke und einzigartige Songs haben werden, aber auch ein weiteres Savatage-Stück wird dabei sein, ratet mal!"



Ehrlich? Es ist mir relativ egal, welches SAVATAGE-Stück es sein wird, ich bin mir sicher, es wird genauso großartig sein, wie die Stücke in den beiden Vorgänger-Alben "Sorrow Is The Cure" und "Hell".

Quelle: Band / Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: legions of the night