Neuigkeiten von LEAVES' EYES

Mit "Myths Of Fate" steht ein neues Album von LEAVES' EYES in den Startlöchern, mit 'Forged By Fire' gibt es ein erstes Video.



Der Kommentar der Band dazu:

"Endlich ist es so weit und wir können euch unser neues Video FORGED BY FIRE präsentieren! Wir haben FORGED BY FIRE auf der WACKEN als Weltpremiere auf der Bühne gespielt und der Song wurde von den Fans enthusiastisch gefeiert! Hier ist das Video mit einer tollen Storyline über das legendäre Tyrfing-Schwert und einer im wahrsten Sinne des Wortes feurigen Performance! Mit FORGED BY FIRE starten wir eine Serie von Videos zum magischen Thema des neuen Albums MYTHS OF FATE! Seid ihr bereit, mit uns in die Welt der Sagen zu reisen?"



Wir sind bereit!



Forged By Fire







https://www.youtube.com/watch?v=3AbsgdedEkU

Quelle: AFM Records / Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: leaves eyes myths of fate forged by fire