Neuigkeiten von KATLA

Am 21. März 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Scandinavian Pain" der Dänischen Doomer KATLA. Die erste Single 'Taurus' inklusive offiziellem Musik-Video gibt es seit heute.



"Scandinavian Pain" Trackliste:



1. Don't Let The Fuckers Get You Down

2. Goblet of Power

3. Dead Lover

4. Eating Grapes With Kevin Sharp

5. Taurus, feat. Ole Luk (AFSKY)

6. Hunab-Ku

7. White Dagger

8. Grim Jesus

9. Castle of Purity



Taurus, feat. Ole Luk (AFSKY)





https://www.youtube.com/watch?v=L7ccHpO6Wek



KATLA begleitet 1914 auf der "Anthems For Doomed Youth-Tour" , hier die Deuschland-Daten:



28.02.25 DE - Leipzig / Hellraiser

01.03.25 DE - Selb / Rockclub Nordbayern

03.03.25 DE - Munich / Backstage Club

04.03.25 DE - Erfurt / Bandhaus

05.03.25 DE - Frankfurt / Nachtleben

06.03.25 DE - Essen / Don't Panic

13.03.25 DE - Osnabrück / Bastard Club

16.03.25 DE - Hamburg / Logo

18.03.25 DE - Berlin / Reset

19.03.25 DE - Dresden / HD