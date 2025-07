Neuigkeiten von DINOSAUR PILE-UP

Am 22. August 2025 erscheint via Mascot Records das neue Album "Sick Of Being Down" von DINOSAUR PILE-UP. Jetzt könnt ihr euch die Single zum Titeltrack anschauen.



Matt erklärt dazu:

"Das Video enthält Ausschnitte aus alten Filmen, darunter auch einige bekannte Gesichter. Ich wollte, dass das Lyric-Video etwas Surreales ist. Die Geschichte des Songs und das Filmmaterial sind nicht miteinander verknüpft, aber zusammen ergeben sie etwas Neues. Es hat eine Minute gedauert, bis wir ein passendes Stück Material gefunden haben, aber am Ende ist etwas richtig Cooles und irgendwie Seltsames dabei herausgekommen! Für mich passt es jetzt zum Song."



Sick Of Being Down







https://www.youtube.com/watch?v=IU5SpMk4UPo

