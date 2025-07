Die neueste, digitale Vorabauskopplung vom Album "The World That Never Was" der US-amerikanischen Alternative-Metal-Band NIGHT'S EDGE heißt 'Love Fiction'. Der Langspieler soll am 21. August herauskommen.







https://www.youtube.com/watch?v=MoRXlrnX6aQ

