Neuigkeiten von DEEZ NUTS

DEEZ NUTS ist mit einem Video zu ihrer neuesten Single 'Kill This Shit' zrück. Das Video wurde von Michael Williamson gedreht und geschnitten.



JJ Peters (Vocals) über den Song und das Video:

" 'Kill This Shit' handelt davon, es mit der Welt aufzunehmen, für das zu kämpfen, was man verdient, und zu tun, was man will, ohne Selbstzweifel oder Kritik nachzugeben."



Live ist die Band bei folgenden Events zu sehen:



19.07.25 (BE) Dour Dour Festival

24.07.25 (DE) München - Free & Easy @ Backstage

25.07.25 (CH) Goms - RottenRockFest 2025

26.07.25 (DE) Wirges - Subwood

31.07.25 (DE) Weinheim - Cafe Central w/ CRO MAGS

01. 08.25 (CZ) Littomerice - Death Coffee Festival

02.08.25 (DE) Roitzschjora - Full Rewind

04.08.25 (DE) Berlin - Huxleys w/ LANDMVRKS, COUNTERPARTS



Kill This Shit







https://www.youtube.com/watch?v=gQo5_Ty4K8w

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: deez nuts kill this sgit tourdaten 2025