DEATH ANGEL besingt den Zorn

Die Bay-Area-Thrasher haben eine neue Single mit dem Titel 'Wrath (Bring Fire)' vorgestellt. Hier ist das Stück:

Ein schöner, fieser Dreieinhalb-Minüter, nice! Das Lied ist aber noch nicht als Vorbote für ein neues Album angekündigt, sondern soll auf die kommende Tour einstimmen. Deswegen ist der Song bisher auch nur digital verfügbar.

Mark Osegueda kommentiert:

"'Wrath (Bring Fire)' ist der erste Song von DEATH ANGEL mit der kompletten Bandbesetzung, der seit unserem 2019 für einen Grammy nominierten Album "Humanicide" veröffentlicht wurde. Dieser Song wurde allerdings während der Pandemie geschrieben.



Ich schrieb den Text und die Melodie dieses Songs im Januar 2021. Zu dieser Zeit war ich – wie wir alle – zu Hause gefangen, verloren, wütend und sehr verwirrt. Ich schaute auch viel mehr Fernsehen als sonst. Unter anderem Serien aus dem Mittelalter- bzw. Fantasy-Genre, die für mich als Erwachsener ziemlich neu waren. Aber sie waren in dieser Zeit sehr beliebt, was im Nachhinein betrachtet Sinn ergibt. Wir alle brauchten neue Formen der Flucht vor der weltweiten Hölle, durch die wir gerade gingen. Das war unter anderem eine Inspiration für diese Lyrics: ein uralter, mittelalterlicher Fantasy-Weltuntergangskrieg trifft auf meine tatsächliche Herangehensweise an Konflikte – die leider, für alle Beteiligten, sehr hässlich werden kann, wenn ich mich in die Ecke gedrängt fühle oder das Gefühl habe, mir wurde Unrecht getan.



Und wie immer bei mir: Der Stift berührt das Papier erst, wenn ich die Musik höre und diese ein Bild malt und eine Vision inspiriert, aus der schließlich meine Texte entstehen. Die Musik, die Rob dafür geschrieben hat, die Fantasy- und Mittelalter-Serien, die ich damals schaute, und die persönliche Hölle, durch die ich ging, herauszufinden, wer zur Hölle ich in dieser furchtbaren Zeit unserer gemeinsamen Geschichte eigentlich war, all das verband sich mit meiner wahren persönlichen Wut und Aggression, mit der ich bis heute kämpfe, wenn ich das Gefühl habe, mir wurde Unrecht getan. Und ja, das passiert mir auch heute noch – und ich bin sicher, uns allen! Manchmal passiert es mir sogar durch Menschen, die mir am nächsten stehen sollten und denken, sie wären cleverer als ich.



Dabei sind sie in Wirklichkeit... einfach nur hinterhältig und leicht zu durchschauen.



Für alle von euch, die dieses Thema nachvollziehen können – und ich nehme an, das sind die meisten von uns – ist dieser Song für euch! Denn wenn du dumm genug bist, mich einmal oder wiederholt auszunutzen... um es mit den Worten von Al Capone zu sagen: "Verwechsele meine Freundlichkeit nicht mit Schwäche. Ich bin zu allen freundlich, aber wenn jemand unfreundlich zu mir ist, wirst du dich nicht an meine Schwäche erinnern."



Das gesagt... Wenn ich komme, bringe ich FEUER."

