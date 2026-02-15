Neuigkeiten von ALISSA WHITE-GLUZ

Es tut sich was im Hause ALISSA WHITE-GLUZ.

Nach den ersten Songs, die veröffentlicht wurden, wird die Zukunft rund um die charismatische Sängerin konkreter. Auf Instagram stellte sie nun die ersten Mitglieder ihrer eigenen Band vor; Alyssa Day und Danielle Sophia.

Ob zu den beiden Gitarristinnen zeitnah auch noch Schlagzeug und Bass fest besetzt werden, wird zu sehen sein. POWERMETAL.de wird sich bald auch mit Alissa zusammensetzen und sie über die Zukunft ausfragen - das Interview werdet ihr dann auf unserer Seite finden.

