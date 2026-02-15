Schönes Stück deutschen Thrash Metals mit tragischer Geschichte.

Es gibt Geschichten um die Veröffentlichung eines Albums herum, die möchte man selbst niemals erleben. Eine solche haben die Münsteraner PHAGOCYTE im vergangenen Dezember durchmachen müssen, denn während ihr erster Langspieler "Last Days Of Reason" für den Release am 9. Januar 2026 vorbereitet wurde, verstarb Gitarrist und Sänger Michael "Lütti" Lütgens überraschend am 20. Dezember des vergangenen Jahres. Die verbliebenen drei Bandmitglieder entschlossen sich, die Platte trotz der tragischen Ereignisse zu veröffentlichen und alle Einnahmen der Familie von Michael zu spenden.



Angesichts einer solchen Vorgeschichte fällt es mir wahrlich schwer, mich an dieser Stelle der Musik von "Last Days Of Reason" zuzuwenden. Trotzdem wollen wir uns nun anhören, was für ein Werk uns der Fronter gemeinsam mit seinen Mistreitern Vanessa Müller (Bass), Daniel Lipsdorf (Gitarre) und Schlagzeuger Andi Nahrstedt hinterlassen hat. Die Tragik der Sache wird nach dem Genuss des Openers 'Concept Of The Enemy' allerdings eigentlich nur größer, denn mit PHAGOCYTE ist uns gleichzeitig auch eine richtig starke Trash-Metalband verloren gegangen, die es ganz offenkundig verstanden hat, den traditionellen Sound der Achtziger in Reinkultur und mit geschicktem Songwriting zu zelelbrieren. Ja, der Opener, der auf das kurze Instrumental 'Intro' folgt, hat zwar durchaus ein paar undurchsichtige kompositorische Winkelzüge im Gepäck, wartet aber auch schon mit vielen coolen Riffs und Leads auf, die Lust auf die restliche Spielzeit machen.



Und mit 'The Hate Inside' kommt selbige dann auch ordentlich in Fahrt, denn dank einem eher groovigen Ansatz, dem taumelnden Lead-Riff und einem coolen Mittelteil haben wir es hier mit einer feiner Thrash-Nummer zu tun, die den großen Namen der Achtziger alle Ehre macht. 'System Of Concealment' macht im Anschluss sogar noch einen besseren Job und punktet vor allem mit einem herrlich prägnanten Hauptriff, während 'Faith Dynamics' als wuchtiger Stampfer klar die Heavy-Metal-Wurzeln des Genres in den Vordergrund stellt. Abgerundet wird der Track dabei von coolen Gangshouts, die mit Sicherheit auf der Bühne eine gute Figur gemacht hätten. Nach diesem tollen Zwischensprint, der übrigens in 'Established Prejudice' seine Fortsetzung findet, lässt es sich dann auch verkraften, dass PHAGOCYTE mit dem finalen 'Infanticide' doch ein wenig die Luft ausgeht und die Platte mit einem kleinen Lückenbüßer beendet wird.



Alles in allem ist "Last Days Of Reason" trotzdem ein feines Stück Trash Metal aus dem deutschen Underground, das ich Fans dieser Spielart nicht nur wegen der tragischen Umstände ans Herz legen möchte. Nein, auch musikalisch hat die Scheibe sehr viel Potential und ein paar echte Kracher im Gepäck, was das plötzliche Ableben von Fronter Michael umso trauriger macht. Ein kleines Denkmal hat sich der Gitarrist und Sänger im Underground mit dieser Scheibe aber immerhin noch kurz vor seinem Tod gesetzt.



