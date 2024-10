Neues von DARK EMBRACE

Die Jungs von DARK EMBRACE haben ein neues Album angekündigt.

"Land Of Witches" erscheint am 29. November über Massacre Records und enthält folgende Songs:

1. We, The Witches

2. Orcavella

3. The Dark Land

4. My Darkest End

5. A Blaze In The Sky

6. Never Betray You

7. A Place To Hide

8. Witch Tower

9. In The Snow





Den ersten Vorgeschmack gibt es mit 'We, The Witches'.