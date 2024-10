DYING HYDRA zeigt uns das neue Video

Die Kopenhagener DYING HYDRA gehen am 1.November 2024 mit ihrem neuen Album "Strange and Beautiful Things" an den Start. Zeit also für ein neues Video mit dem Titel 'Grasping Stone'. Die Band kommentiert: „Haltet Ausschau nach den Klängen der Tiefe und macht euch bereit für sie. Der Track ‚Grasping Stone‘ wird euch ganz und gar verschlingen und in das Universum von Dying Hydra ziehen."

Tracklist:

01. Lithification

02. Aurelia

03. Abyssal Clocks

04. Grasping Stone

05. Into Existence

06. Ancestral







DYING HYDRA ist:Lars Pontoppidan (guitar / vocals)

Patrick Fragtrup (guitar / vocals)

Tejs Kyhl (drums)