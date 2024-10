MONOLITHE auf der Flucht ins Nirgendwo

Die neue Single 'On The Run To Nowhere' der französischen Melodic Death/Doom Metal-Band MONOLITHE ist ab sofort zum Streaming verfügbar. Der Song stammt aus dem kommenden Album "Black Hole District", das am 15. November über Hammerheart Records auf CD, LP und digital erscheint.

https://www.youtube.com/watch?v=RAQdwoMp478