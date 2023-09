Neues Video von TRISKELYON

Soeben ging das Video zur neuesten, digitalen Single 'At War With Demons' des Thrash-Projektes TRISKELYON aus Kanada online. Das zugehörige Album "Artificial Insanity" soll am kommenden Freitag, den 8. September erscheinen.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: triskelyon artificial insanity at war with demons