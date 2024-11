Neues Video von MUTANK

Die kanadische Thrash-Truppe MUTANK hat den Videoclip von 'Illuminatus' vom neuen Album "Think Before You Think", das am 29. November erscheinen soll, veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=wQJaotFxBT4

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: mutank think before you think illuminatus