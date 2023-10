Neues Video von IMMORTAL GUARDIAN

Heute wurde der Videoclip zu 'Rise Of The Phoenix' der Power-Prog-Formation IMMORTAL GUARDIAN veröffentlicht, einer digitalen Vorabauskopplung aus dem neuen Album "Unite And Conquer", das für den 27. Oktober angekündigt ist.





