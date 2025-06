Die Nordhäuser Hard-Rock’n’Roll-Urgesteine FAST'N LOSE melden sich lautstark zurück. Mit ihrem brandneuen Clip zu 'Understand Me', der kürzlich auf YouTube veröffentlicht wurde, liefert die Band um Power-Frontfrau Anja einen Einblick in ihre Live-Energie.







Understand Me







https://www.youtube.com/watch?v=6R1zCAPe7rQ











Quelle: FAST'N LOSE Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: fast n lose understand me