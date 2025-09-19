Neues Live-Archiv-Album von JIMI JAMISON
Der 2014 verstorbene JIMI JAMISON, den Rock-Fans vor allem als Leadsänger der AOR-Legende SURVIVOR kennen, hatte 1998 getourt - und Live-Aufnahmen davon werden jetzt unter dem Titel "1998 Live Hits" wiederveröffentlicht. Der Sänger hatte für SURVIVOR mit 'Burning Heart' den Soundtrack für Rocky IV eingesungen, und war als Solokünstler mit 'I'm Always Here' bekannt geworden - die Titelhymne für Baywatch.
Auf den alten Live-Aufnahmen, die von Frontiers veröffentlicht werden, sind die beiden Titel natürlich vertreten. Erscheinen wird das Album am 12.12.2025. Gespannt sein darf man z.B. auch auf das THE DOORS-Cover 'Riders On The Storm' sein, das man jetzt nicht unbedingt erwartet hatte.
Die Tracklist liest sich wie folgt:
01. Burning Heart
02. High On You
03. Rebel Son
04. I'm Always Here
05. I See You In Everyone
06. Rock Hard
07. Oceans
08. The Search Is Over
09. Is This Love
10. I Can't Hold Back
11. Riders On The Storm
12. Too Hot To Sleep
13. Eye Of The Tiger
14. Higher Ground / Roadhouse Blues (Bonus Track Japan)
- Quelle:
- Frontiers Music
- Redakteur:
- Jonathan Walzer
- Tags:
- survivor jimi jamison burning heart 1998 live hits eye of the tiger
