Neues Live-Archiv-Album von JIMI JAMISON

Der 2014 verstorbene JIMI JAMISON, den Rock-Fans vor allem als Leadsänger der AOR-Legende SURVIVOR kennen, hatte 1998 getourt - und Live-Aufnahmen davon werden jetzt unter dem Titel "1998 Live Hits" wiederveröffentlicht. Der Sänger hatte für SURVIVOR mit 'Burning Heart' den Soundtrack für Rocky IV eingesungen, und war als Solokünstler mit 'I'm Always Here' bekannt geworden - die Titelhymne für Baywatch.

Auf den alten Live-Aufnahmen, die von Frontiers veröffentlicht werden, sind die beiden Titel natürlich vertreten. Erscheinen wird das Album am 12.12.2025. Gespannt sein darf man z.B. auch auf das THE DOORS-Cover 'Riders On The Storm' sein, das man jetzt nicht unbedingt erwartet hatte.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Burning Heart

02. High On You

03. Rebel Son

04. I'm Always Here

05. I See You In Everyone

06. Rock Hard

07. Oceans

08. The Search Is Over

09. Is This Love

10. I Can't Hold Back

11. Riders On The Storm

12. Too Hot To Sleep

13. Eye Of The Tiger

14. Higher Ground / Roadhouse Blues (Bonus Track Japan)