Neues Album von TRIBUNAL

20 Buck Spin kündigt das neue Album der Gothic/Doom Metal-Band TRIBUNAL mit dem Titel "In Penitence And Ruin" an, das am 18. April 2025 erscheinen soll.

Die erste Single 'Armoured In Shadow' könnt ihr bereits hier anhören:

Armoured In Shadow

"In Penitence And Ruin" Album Tracklist:

1. Incarnadine

2. A Wound Unhealing

3. Angel Of Mercy

4. The Sword Of The Slain

5. Ruin

6. The Penitent

7. Armoured In Shadow

8. …And The Thorn-Choked Flowers Grow

9. Between The Sea And Stars

Line-up:

Soren Mourne - Bass, Cello, Vocals

Etienne Flinn - Guitar, Vocals

Jessica Yang - Guitar

Dallas Alice - Keys

Julia Geaman - Drums