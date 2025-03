IRON MAIDEN: 'Infinite Dreams - The Official Visual History'-Buch erscheint im Herbst

Thames & Hudson hat die bevorstehende Veröffentlichung von "Iron Maiden: Infinite Dreams - The Official Visual History" angekündigt, das im Herbst 2025 weltweit in gebundener Form erscheinen wird. Dieses neue Buch ist eine großartige visuelle Feier der ersten 50 Jahre von IRON MAIDEN und zeigt die Entwicklung der berühmtesten Heavy-Metal-Band, mit beispiellosen Beiträgen von Bandmitgliedern und Management.

Dieses wirklich spektakuläre und wunderschöne Buch mit nie zuvor gezeigten Gegenständen und Fotos, die über mehrere Jahre hinweg mit viel Liebe zum Detail zusammengestellt wurden, feiert eine der einflussreichsten und meistverkauften britischen Bands, die zur wohl größten Metalband der Welt geworden ist.

"Iron Maiden: Infinite Dreams" ist chronologisch aufgebaut und erzählt die Geschichte der Band von den ersten Pub-Gigs 1975 und dem ersten Plattenvertrag 1979 über die Aufnahme und Rezeption bahnbrechender Alben, darunter das selbstbetitelte Debüt, das 1982 erschienene, weltweit bahnbrechende "The Number Of The Beast" und das stadionerobernde "Seventh Son Of A Seventh Son", bis hin zum 2021 erschienenen, hochgelobten Doppelalbum "Senjutsu" und der bevorstehenden Welttournee "Run For Your Lives".

Das Buch zeichnet die Entwicklung von IRON MAIDENs ikonischem Maskottchen Eddie nach, begleitet von exklusiven Kommentaren seines Schöpfers Derek Riggs, und dokumentiert die spektakulären und komplexen Bühnenproduktionen und ausgedehnten Live-Tourneen der Band, darunter die "Somewhere Back In Time"-Welttournee von 2008, die internationale Schlagzeilen machte, als Bruce Dickinson die bandeigene Ed Force One 757 steuerte. "Iron Maiden: Infinite Dreams" präsentiert ikonische Album- und Single-Artworks, Fotografien von Instrumenten der Band aus Vergangenheit und Gegenwart, Bühnenrequisiten, handgeschriebene Texte und Artefakte aus dem Archiv und den persönlichen Sammlungen der Band sowie bahnbrechende Fotografien von Ross Halfin, John McMurtrie und anderen, und ist voller aufschlussreicher Geschichten und faszinierender Einblicke von wichtigen Bandmitgliedern und dem Management. Abgerundet wird das Buch durch ein Vorwort von Bassist und Bandgründer Steve Harris und ein Nachwort von Sänger Bruce Dickinson.