Neues Album von THE FALS im Anmarsch
Mit "Where Cold Steel Gleams" schicken die Saarländer THE FALS, am 17.04.2026, ihre neue Scheibe ins Rennen. Das Black-Metal-Trio, welches nur drei Jahre nach dem Debütalbum "Beyond the Grave of the Moon" wieder ans Licht tritt, wird dabei von Undercover Records unterstützt.
"Where Cold Steel Gleams" Trackliste:
01. Crushing The Skull Of The Insane Priest
02. Incursion Of Plains, Citadel Rise!
03. Vigilance Renewed
04. Iron Chains
05. Where Cold Steel Gleams
06. Great beast Of Xar'Ghol
07. Of grime And Gust
08. Pyramids
