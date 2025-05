Neues Album von DEATHGOAT im Anmarsch

Aus Finnland kommt neuer Death Metal von DEATHGOAT, mit dem nun zweiten Studioalbum "Dragged into Realms Below". Der neue Langspieler ist nach einigen Singles die nächste Platte nach "Regurgitated into Existence", welches bereits 2021 erschien. Auf Spotify gibt es bereits, mit 'Clinically Undead' einen Vorgeschmack auf das neue Werk, welches am 10.06.2025 via Xtreem Music veröffentlicht wird.







"Dragged into Realms Below" Trackliste:





01-Alkulima

02-Pestilent Retribution

03-Congregation Of Disease

04-Dying To Be Dead

05-Compulsive Cannibalism

06-Monoxcide

07-Flashback Psychosis

08-Clinically Undead

09-Dragged into Realms Below

Quelle: Xtreem Music Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: deathgoat dragged into realms below