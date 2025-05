Die neueste, digitale Auskopplung aus der EP "Me And All My Demons" der Metalcore-Band JAWFANE aus den USA heißt 'Time Hunts Us All'. Die EP ist für den 26. Juni angekündigt.







https://www.youtube.com/watch?v=yZMBwY7eRfo

