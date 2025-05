Die US-amerikanische Alternative-Metal-Band NIGHT'S EDGE kündigt für den 21. August ihr nächstes Album "The World That Never Was" an. Der Videoclip der digitalen Single 'If You Loved Me' ist online.







https://www.youtube.com/watch?v=0Fj6gIMd6dA

