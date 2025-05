DÖDSRIT wieder auf Tour

Die schwedischen Melodic-Black-Metaller DÖDSRIT gehen im August wieder auf Tour. Terminiert ist ein Konzert in den Niederlanden und mehrere Stationen in Deutschland. Nach dem Support bei HARAKIRI FOR THE SKY geht die Band aus Borlänge nun auf eigene Headlinertour. Mit im Gepäck ist bei den Clubshows GUDSFORLADT.





01.08.25 | dB’s | Utrecht (NL)

02.08.25 | Zappenduster Open Air I Münster (DE)*

03.08.25 | Urban Spree | Berlin (DE)

04.08.25 | Goldgrube | Kassel (DE)

05.08.25 | Schwarzer Keiler | Stuttgart (DE)

06.08.25 | Ajz | Chemnitz (DE)

07.08.25 | Alte Meierei | Kiel (DE)

08.08.25 | Vortex Surfer Musikclub I Siegen (DE)

09.08.25 | Party San Open Air | Schlotheim (DE)*

10.08.25 | Pitcher | Dusseldorf (DE)





* ohne Support

Quelle: DÖDSRIT Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: dÖdsrit gudsforladt