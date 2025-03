Neues Album von ARCHITECTS erschienen.

Über die letzten Jahre haben sich die Jungs von ARCHITECTS vom Geheimtyp zum Headliner hochgearbeitet und auch das neue Album, welches heute erschienen ist, wird diesem Aufstieg mehr als nur behilflich sein. "The Sky, The Earth And All Between" geht den eingeschlagenen Weg kompromisslos weiter.

Passend dazu gibt es auch die neue Single 'Brain Dead', bei der HOUSE OF PROTECTION unterstützend unter die Arme greift.

Im Sommer kann man die Truppe auf ein paar Festivals erleben, sowie im Vorprogramm bei LINKIN PARK.

ARCHITECTS - 'Brain Dead' (feat. HOUSE OF PROTECTION)

https://www.youtube.com/watch?v=W4ZlWw987KI

Quelle: Twitch-Stream Farbenfuchs Redakteur: Chris Schantzen Tags: architects brain dead linkin park the sky the earth and all between house of protection