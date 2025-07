Neuer Vorab-Song von WHITE MANTIS

Sechs Jahre nach "Sacrifice Your Future" melden sich die bayerischen Thrash-Metaller WHITE MANTIS mit "Arrows At The Sun" zurück und stellen mit 'Roboticator' einen dritten Song aus ihrem zweiten Album vor, welches am 22. August 2025 bei High Roller Records erscheint.

Roboticator

https://www.youtube.com/watch?v=uly-SWim3Pk

Quelle: Facebook Bandpage Redakteur: Stephan Lenze Tags: white mantis roboticator arrows at the sun high roller records