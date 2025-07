Ein Audioclip zu 'As Water Fills My Lungs' der Metalcore-Gruppe UNPUNISHED aus Kanada ist online. Das Stück ist von der neuen EP "Echoes Of History", die am 6. September erscheinen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=HvyJu1Mo3uk

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: unpunished echoes of history as water fills my lungs