Neuer Track von GREEN CARNATION

Die norwegischen Progressive Rocker GREEN CARNATION stellen am 5. September via Season Of Mist ihr neues und siebtes Album "A Dark Poem Part I: The Shores Of Melancholia" in die Plattenläden. Zum Titeltrack hat die Truppe nun ein Video hochgeladen.

The Shores Of Melancholia

https://www.youtube.com/watch?v=X8neY4GKxzY