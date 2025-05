Neuer Song von SODOM

Am 27. Juni veröffentlichen die Ruhrpott-Thrasher SODOM ihr neues Studioalbum "The Arsonist" via SPV/Steamhammer.

Mit dem brandeneuen und gerade veröffentlichten Track 'Witchhunter' aus dem kommenden Album erinnern SODOM an ihren legendären 2008 verstorbenen Drummer Chris Witchhunter.

Witchhunter

https://www.youtube.com/watch?v=fct4rx7L9uo