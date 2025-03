Neuer Song von SLEEP TOKEN plus Albumankündigung

SLEEP TOKEN ist wohl einer der größten Durchstarter in der Metal-Szene - nicht umsonst werden dieses Jahr bereits einige Festivals geheadlined.

Nachdem es in den letzten Tagen einige Hinweise gegeben hatte, überraschen uns die maskierten Briten heute mit einem neuen Song, 'Emergence', und kündigen zeitgleich ihr nächstes Album "Even In Arcadia" an, welches am 9. Mai erscheinen soll.

"Even In Arcadia" kann auf der Homepage der Band vorbestellt werden.

SLEEP TOKEN - 'Emergence'

https://www.youtube.com/watch?v=JJpFTUP6fIo