MANNTRA und das Herz des Sturmes

Bevor am 14. März 2025 via Napalm Records das neue Album "Titans" von MANNTRA erscheint, gibt es heute die Auskopplung 'The Heart Of The Storm'.



MANNTRA über die neue Single 'Heart Of The Storm':

"Macht euch bereit, von der rohen Kraft und unaufhaltsamen Intensität von 'Heart Of The Storm' mitgerissen zu werden! Diese melodische Metal-Hymne reißt euch mit in die Tiefe der Finsternis. Der Track entfesselt einen Sturm aus mitreißenden Gitarrenriffs, donnernden Drums und wunderschön-düsteren Melodien, die in jeder Note Stärke und Verletzlichkeit vereinen.

Von den tiefen, rauen Emotionen des Lebens bis hin zu den Höhen der Erlösung – 'Heart Of The Storm' ist ein Song für all jene, die sich je aus dem Chaos erhoben haben. Der treibende Rhythmus und die fesselnden Sounds lassen euch neu geboren fühlen und bereit, euch jedem Sturm zu stellen!"



https://www.youtube.com/watch?v=liZD2mbiTEA

