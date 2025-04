Neuer Song von SHAKRA

Mit 'Burning Heart' haben die Schweizer SHAKRA einen neuen Song veröffentlicht. Das heißt - ganz so neu ist er gar nicht, er war quasi nur "verschollen".



Die Band zu 'Burning Heart:

"Manchmal verschwinden gute Songs im digitalen Nirvana. 'Burning Heart' war genau so ein Fall: entstanden während der Aufnahmen zum "Invincible"-Album, dann plötzlich weg. Vergessen, gelöscht, verloren – dachten wir.

Jetzt – mitten in der Vorbereitung auf unser 30-jähriges Jubiläum – ist er wieder aufgetaucht.

Und wir wussten sofort: Der muss raus!"



Burning Heart







https://www.youtube.com/watch?v=EDQtABqHXBI

