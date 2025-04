NESTOR auf Tour im Oktober

"In The Name Of Rock'n'Roll" kommen die AOR-Rocker NESTOR im Oktober auf eine kleine, gemütliche Deutschland-Tour.

Und das sind die Termine:

15.10.2025: Hamburg, Große Freiheit 36

16.10.2025: Oberhausen, Turbinenhalle

17.10.2025: Memmingen, Kaminwerk

19.10.2025: Berlin, Metropol

20.10.2025: Nürnberg, Löwensaal

21.10.2025: Leipzig, Anker

23.10.2025 Köln, Kantine