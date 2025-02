Neuer Song von RIVERS OF NIHIL

Die US-amerikanische Progressive Death Metal-Band RIVERS OF NIHIL veröffentlicht am 30.05. ihr selbstbetiteltes fünftes Studioalbum. Traditionell kann ein selbstbetiteltes Album eine Rückbesinnung auf das Wesentliche und/oder einen Neuanfang signalisieren. Schauen wir mal, wohin die Reise gehen wird. Heute um 18 Uhr wissen wir aber mehr, denn dann stellt die Band mit 'House Of Light' einen weiteren Song aus der neuen Platte vor.

House Of Light

https://www.youtube.com/watch?v=-_5aOlpKFJ4

Quelle: Metal Blade Records Redakteur: Stephan Lenze Tags: rivers of nihil house of light metal blade records