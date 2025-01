Neuer Song von HEXECUTOR

Die französische Blackened Thrash-Band HEXECUTOR veröffentlicht am 28. März via Dying Victims Productions ihr neues Album "…Where Spirit Withers In Its Flesh Constraint". Mit 'Les Lavandières de la Nuit' haben die Jungs nun einen weiteren Song der Platte bereitgestellt.

https://www.youtube.com/watch?v=_OlsnEoYVjs