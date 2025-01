Neuer Song von EREB ALTOR

Der Release des neuen EREB ALTOR-Albums "Hälsingemörker" via Hammerheart Records rückt näher, am 7. Februar ist es soweit. Zur weiteren Überbrückung hat die Band heute mit 'The Waves, The Sky And The Pyre' eine weitere Hörkostprobe bereitgestellt.

The Waves, The Sky And The Pyre

https://www.youtube.com/watch?v=KCbTriSABCY