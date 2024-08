Neuer Song und neues Album von TEMPLE OF DREAD

Die deutschen Death-Metaller von TEMPLE OF DREAD haben mit 'Sacrificial Dawn' eine neue Single am Start. Am 4. Oktober erscheint das dazugehörige Album "God Of The Godless" via Testimony Records auf CD, Vinyl und digital.

Gitarrist Markus Bünnemeyer über den Song: "Unsere zweite Single 'Sacrificial Dawn' handelt vom Trojanischen Krieg und von mutigen Kriegern, die den Spielen und Intrigen der Götter zum Opfer fallen."

Schaut euch hier das Lyric Video an: