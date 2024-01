Neue Tourdaten für SIENA ROOT

Am 15. und 16. März 2024 werden die Livealbum-Aufnahmen von SIENA ROOT im Jenaer KuBa stattfinden. An diesen Abenden werden die Root-Rocker auf der Bühne von diversen Gästen ergänzt werden, zudem können Fans HIER für die Setlist bzw. ihre Lieblingssongs der Band abstimmen.



Doch auch für all jene, die jenem Ereignis nicht beiwohnen können werden, hat SIENA ROOT gute Neuigkeiten: Die Band hat ihrem Livekalender zehn neue Termine hinzugefügt, sodass sie in der ersten Jahreshälfte 2024 neben Deutschland und Polen auch in Tschechien, ihrem Heimatland, sowie den Niederlanden Station machen werden, um ihr aktuelles Studiowerk "Revelation", das am 24. Februar 2023 erschien, zu präsentieren.



Hier die Tourdaten mit den Ergänzungen:



08.03.2024 PL Gdynia - Blues Club

09.03.2024 PL Warsaw - Odessa Club

10.03.2024 PL Przeciszów - Dom Kultury

11.03.2024 PL Poznan - 2Progi

12.05.2024 CZ Jablonec nad Nisou - Klub Na Rampě *NEU*

15.03.2024 DE Jena - KuBa [TAGESTICKETS / 2 TAGE]

16.03.2024 DE Jena - KuBa [TAGESTICKETS / 2 TAGE]

04.05.2024 SE Gävle - Gefle Skivmässa @ Gasklockorna

08.05.2024 SE Stockholm - Kollektivet Livet *NEU*

09.05.2024 SE Gothenburg - Skeppet GBG *NEU*

10.05.2024 SE Malmö - Medley *NEU*

16.05.2024 DE Lübeck - Rider's Café *NEU*

17.05.2024 DE Worpswede - Music Hall (mit DIRTY SOUND MAGNET) *NEU*

18.05.2024 DE Köln - Club Volta *NEW*

22.05.2024 DE Aschaffenburg - Colos-Saal (mit BRANT BJÖRK TRIO) *NEU*

23.05.2024 NL Sittard - Poppodium Volt *NEU*

24.05.2024 DE Münster - Rare Guitar *NEU*

25.05.2024 DE Berlin - Desertfest @ Columbia Venues

01.06.2024 DE Dornstadt - Wudzdog Open Air

08.08.2024 DE Marienthal - Hoflärm

09.08.2024 DE Finkenbach - Finkenbach Festival

10.08.2024 DE Balve - German Kultrock Festival @ Balver Höhle

